Netflix составил подборку фильмов и сериалов для разных знаков зодиака

Стриминговый сервис Netflix представил новую функцию: пользователи смогут находить списки фильмов и сериалов, подобранных по знакам зодиака, сообщило издание Variety.

Первые подборки для Дев, Львов и Скорпионов появятся на главных страницах подписчиков в ближайшие выходные. Запуск приурочили к началу сезона Девы, который продлится с 23 августа по 22 сентября.

Netflix рассчитывает, что новые коллекции помогут зрителям открыть для себя свежие и актуальные проекты в каталоге. Среди них будет и отдельный список под названием «Осторожно, Меркурий в ретрограде».

Тематика подборок получила названия в духе астрологических характеристик:

«Девы всегда суетятся»,

«Весы играют честно в любви и на войне»,

«Скорпионы наслаждаются тайнами»,

«Стрельцы дарят приключения»,

«Козероги активируют режим босса»,

«Водолеи — существа потустороннего мира»,

«Рыбы воплощают мечту»,

«Овен любит хаос и конкуренцию»,

«Телец — душа компании»,

«Близнецы проливают чай»,

«Раки будут плакать, если захотят»,

«У Льва есть энергия главного героя».

В подборках для Близнецов будут, например, «Бриджертоны». Ракам предложат «Джинни и Джорджию» и «Девочек Гилмор». Львам — «Эмили в Париже» и «Корону». Стрельцам — «Остаться в живых» и «Парк Юрского периода».