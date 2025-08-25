Netflix составил подборку фильмов и сериалов для разных знаков зодиака

Netflix составил подборку фильмов и сериалов для разных знаков зодиака

Стриминговый сервис Netflix представил новую функцию: пользователи смогут находить списки фильмов и сериалов, подобранных по знакам зодиака, сообщило издание Variety.

Первые подборки для Дев, Львов и Скорпионов появятся на главных страницах подписчиков в ближайшие выходные. Запуск приурочили к началу сезона Девы, который продлится с 23 августа по 22 сентября.
Netflix рассчитывает, что новые коллекции помогут зрителям открыть для себя свежие и актуальные проекты в каталоге. Среди них будет и отдельный список под названием «Осторожно, Меркурий в ретрограде».
Тематика подборок получила названия в духе астрологических характеристик:

  • «Девы всегда суетятся»,
  • «Весы играют честно в любви и на войне»,
  • «Скорпионы наслаждаются тайнами»,
  • «Стрельцы дарят приключения»,
  • «Козероги активируют режим босса»,
  • «Водолеи — существа потустороннего мира»,
  • «Рыбы воплощают мечту»,
  • «Овен любит хаос и конкуренцию»,
  • «Телец — душа компании»,
  • «Близнецы проливают чай»,
  • «Раки будут плакать, если захотят»,
  • «У Льва есть энергия главного героя».

В подборках для Близнецов будут, например, «Бриджертоны». Ракам предложат «Джинни и Джорджию» и «Девочек Гилмор». Львам — «Эмили в Париже» и «Корону». Стрельцам — «Остаться в живых» и «Парк Юрского периода».