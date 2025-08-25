Урожай миндаля в 2025 году сократится: рецепты многих сладостей придется менять
Урожай миндаля в 2025 году окажется аномально низким из-за засухи в Калифорнии – там выращивается около 80% мирового объёма миндаля, пишет The Telegraph.
Ситуация вынудит пекарей и производителей сладостей во многих странах пересматривать традиционные рецепты.
В числе пострадавших окажется популярный британский десерт Cherry Bakewell: в нём могут исчезнуть миндальные хлопья и крем франжипан. Подобные трудности ждут и производителей марципана, а также изделий на его основе, например рождественского штоллена.
Представители отрасли предупреждают: даже небольшое сокращение урожая заметно повышает себестоимость и срывает производственные планы. При этом Министерство сельского хозяйства США заявляет, что, напротив, урожай будет на 10% больше, чем в прошлом году. Однако производители сомневаются в этих прогнозах.
«Вишневый Бэйквелл — это не просто торт, это часть британской культуры. У людей есть твердое представление о том, каким он должен быть на вкус, какие ощущения должны быть, когда вы его раскусываете. Именно поэтому изменение списка ингредиентов так важно», — объясняет бренд-менеджер компании Macphie Кирсти Мэтьюз.
Она добавила, что в продаже уже появился вариант Cherry Bakewell Sensation. В нём сохраняется вишнёво-миндальный вкус, но не используется настоящий орех. По словам Мэтьюз, продукт пользуется высоким спросом, особенно среди людей с аллергией.
«Мы по-прежнему можем предложить вам то, чего вы ожидаете — тот же аромат, тот же баланс вкусов, то же наслаждение, — но с набором ингредиентов, соответствующим сегодняшним условиям поставок», — подчеркнула она.