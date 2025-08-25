Туркменистан и КНР обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты женщин и детей

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась в субботу в Пекине с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), председателем Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ. Об этом сообщает Синьхуа.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено реализации важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, а также укреплению китайско-туркменской дружбы.

Участники переговоров обсудили перспективы развития сотрудничества в области защиты женщин и детей. Кроме того, был рассмотрен вопрос о работе Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в сфере неправительственных обменов с Туркменистаном.