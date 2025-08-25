Трамп объявил дату и место проведения жеребьевки ЧМ по футболу 2026 года

Президент США Дональд Трамп сообщил, что жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. Он сделал заявление в специальном обращении из Овального кабинета в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино.

Трамп отметил, что для американской столицы проведение этого мероприятия является важным событием.

«Для нас огромная честь привезти это глобальное событие и собрать здесь невероятных людей и потрясающих спортсменов, лучших спортсменов мира, в культурном центре столицы нашей нации», – сказал глава Белого дома.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в 16 городах США, Канады и Мексики. В нём примут участие 48 национальных сборных, которые сыграют в общей сложности 104 матча. Команды будут разделены на 12 групп по четыре участника. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места из каждой группы и восемь лучших команд, занявших третьи позиции. На турнире впервые появится новая стадия — 1/16 финала.