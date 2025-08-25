Объявлены финалисты конкурса «Фотограф океана 2025»
Жюри конкурса «Фотограф океана» (Ocean Photographer of the Year 2025), который ежегодно проводит издание Oceanographic Magazine, объявило финалистов премии этого года.
Конкурс отмечает лучшие фотографии, показывающие красоту, разнообразие и проблемы океанов по всему миру. Участники соревнуются в нескольких категориях, включая дикую природу, искусство, человека и океан, а также охрану среды.
Финалисты по категориям:
Дикая природа: пингвины / © Ромен Барац
Искусство: медуза / © Антонио Бертран Регас
Дикая природа: молодая косатка с добычей / © Йифан Линг
Дикая природа: комодский варан / © Сулиман Алатикви
Искусство: малый полосатик / © Мария Рейдерер
Искусство: © Хитоми Цучия
Искусство: © Дилан де Хаас
Человек и океан: серые киты в Нижней Калифорнии, Мексика / © Каушик Субраманиам
Дикая природа: пеликан крадет рыбу у дельфинов, кормящихся на берегу в Южной Каролине / © Кат Чжоу
Дикая природа: морская игуана чихает / © Артуро де Фриас
Дикая природа: © Ромен Барац
Искусство: © Рафаэль Армада
Охрана среды: воздействие человека: черепаха, погибшая после столкновения с лодкой / © Хенли Спайерс