Новые Redmi Note 15 Pro и Pro+ получили батарею на 7000 мА·ч и большие AMOLED-экраны

Компания Xiaomi представила в Китае серию смартфонов Redmi Note 15. В неё вошли три модели: базовый Redmi Note 15 и две продвинутые версии — Redmi Note 15 Pro и Redmi Note 15 Pro+. Новинки получили улучшенные дисплеи, процессоры и аккумуляторы по сравнению с прошлым поколением.

Pro-версии оснащены 6,83-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 2772 × 1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит. Панели поддерживают 12-битный цвет и защищены стеклом Dragon Crystal Glass.

Redmi Note 15 Pro+ стал первым смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4-нм техпроцесс). Он обеспечивает прирост производительности на 7 % по сравнению с предшественником. В устройстве также используется графика Adreno 810, модем Snapdragon X62 5G и система охлаждения с испарительной камерой площадью 5200 мм². Кроме того, предусмотрен чип улучшения сигнала Xiaomi Pascal T1S и версия Satellite Edition с поддержкой спутниковой связи BeiDou.

Redmi Note 15 Pro получил процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, созданный на основе Dimensity 7300. Он также выполнен по 4-нм техпроцессу и оснащён графикой Mali-G615 MP2.

Обе модели получили аккумуляторы на 7000 мА·ч. Зарядка: 90 Вт у Note 15 Pro+ и 45 Вт у Note 15 Pro. Поддерживается реверсивная зарядка мощностью 22,5 Вт.

Камеры:

Note 15 Pro+: основной модуль 50 Мп Light Fusion 800, 50 Мп портретный объектив с 2,5-кратным зумом, 8 Мп сверхширокоугольный; фронтальная — 32 Мп.

Note 15 Pro: 50 Мп Sony LYT-600, 8 Мп сверхширокоугольный, 2 Мп макро; фронтальная — 20 Мп.

Обе модели поддерживают запись видео в 4K@30fps.

Смартфоны защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Новинки предлагаются в цветах Midnight Black (чёрный), Cedar White (белый), Sky Blue (небесно-голубой) и Cloud Purple (фиолетовый). Также выпущена ограниченная серия в синем цвете.

Конфигурации и цены:

Redmi Note 15 Pro 8/256 Гбайт — 1499 юаней ($208);

Redmi Note 15 Pro 12/256 Гбайт — 1699 юаней ($236);

Redmi Note 15 Pro 12/512 Гбайт — 1899 юаней ($264);

Redmi Note 15 Pro+ 12/256 Гбайт — 1999 юаней ($278);

Redmi Note 15 Pro+ 12/512 Гбайт — 2199 юаней ($306);

Redmi Note 15 Pro+ 16/512 Гбайт — 2399 юаней ($334);

Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition 16/512 Гбайт — 2499 юаней ($348).

Устройства уже поступили в продажу в Китае.