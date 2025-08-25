Делегация туркменского вуза провела ряд встреч в Торонто по налаживанию сотрудничества

С 10 по 18 августа делегация Туркменского государственного университета (ТГУ) имени Махтумкули находилась в Торонто, где провела встречи по налаживанию сотрудничества с вузами и профильными государственными органами Канады в области преподавания журналистики, медиа, коммуникаций, менеджмента и искусственного интеллекта, использования цифровой информации. Об этом сообщается на сайте министерства образования Туркменистана.

Отмечается, что отдельная встреча прошла с руководством Канадской вещательной корпорации (CBC) на которой обсуждались такие вопросы, как современные методы и особенности преподавания, а также налаживание и развитие сотрудничества в этих областях.