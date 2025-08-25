В Веймаре показали спектакль «ФаустX» по пьесе ChatGPT с героем в маске Илона Маска

В немецком Веймаре, городе, где жил и работал немецкий поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, на фестивале искусств состоялась премьера спектакля «ФаустX». Его поставил южноафриканский режиссёр Бретт Бейли и его независимый театр Third World Bunfight. Особенность постановки в том, что за основу взят текст трагедии Гёте, переработанный искусственным интеллектом — ChatGPT.

Буква «X» в названии спектакля отсылает к Илону Маску – заглавный герой носит его маску. В версии Бейли Фауст превращается в современного техноолигарха, увлечённого идеей прогресса любой ценой. Образ Маска на сцене — не просто результат игры слов, а часть замысла, имеющая концептуальный характер: режиссёр показал, как власть технологий переплетается с амбициями и жаждой влияния.

ChatGPT участвовал не только в редактировании текста, но и в визуальном ряде — нейросеть сгенерировала изображения, которые проецировались на задник сцены. Визуальные решения также отсылают к конфликту человека и машины.

Обращаясь к «Фаусту», Бейли хотел подчеркнуть, что союз человека и искусственного интеллекта — это не шаг к утопии, а рискованная сделка с новым «дьяволом». И потому его «ФаустX» — не просто эксперимент с ChatGPT, а современная притча о соблазнах технологий и цене, которую за них платит общество.