В Ашхабаде прошел форум педагогов Туркменистана

23 августа в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась конференция работников образования страны.

Были рассмотрены итоги прошедшего учебного года в сфере образования и обсуждены задачи, которые предстоит решить в новом учебном году.

Выступавшие отметили реформы, связанные с обеспечением качества и содержания образования в соответствии с международными стандартами, учетом передового опыта, а также воспитанием подрастающего поколения, сообщается на сайте Министерства образования.

Докладчики осветили задачи по развитию системы образования в рамках реализуемых в стране программных мероприятий, включая разработку нормативно-правовых актов, а также учебно-методических пособий по учебным предметам, подготовку педагогических кадров на основе международного опыта, повышение их профессионализма, совершенствование и систематическое развитие методологии и инновационных подходов.

Также широко обсуждались вопросы развития цифрового образования.