Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан договорились расширить энергетическое сотрудничество

Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере энергетики.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трёхсторонней встречи в Национальной туристической зоне «Аваза», подписанном председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президент Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает TDH.

«Стороны, отметив важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области», – говорится в сообщении.