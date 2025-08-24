Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан договорились вместе противостоять современным угрозам

Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан намерены совместно противостоять современным вызовам и угрозам.

По итогам трёхсторонней встречи в Национальной туристической зоне «Аваза» на высшем уровне Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление Туркменистана, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан. Документ опубликован на сайте TDH.

«Стороны подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, взаимодействия во внешнеполитической деятельности трёх стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам», – говорится в заявлении.