Туркменистан построит мечеть в Физули в качестве подарка Азербайджану – Алиев

Туркменистан построит мечеть в азербайджанском городе Физули в качестве дара. Об этом сообщил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с участием Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана, передает Orient.

«Во время пребывания в Физули Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов предложил строительство мечети в качестве подарка от Туркменистана. Я с благодарностью принял это предложение», – заявил Алиев. По его словам, архитектурный проект мечети уже подготовлен, и в ближайшее время будет заложен ее фундамент.

В пресс-конференции приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Встреча на высшем уровне прошла в Национальной туристической зоне «Аваза». По итогам трехстороннего саммита лидеры Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана приняли совместное заявление. Были подписаны меморандумы в области гражданской авиации, судостроения, транспортно-логистического сотрудничества, а также протокол об установлении побратимских отношений между туркменским городом Аркадаг и азербайджанским Физули.