Таможенники Туркменистана повысили свои компетенции по внедрению ИИ

Пять специалистов в области инновационных технологий Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в региональном онлайн-семинаре «Передовые методы и подходы к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в таможенные операции», который проходил в течение двух дней с 20 по 21 августа. Об этом сообщается на сайте таможенной службы.

Семинар был организован в рамках проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), в нем приняли участие представители таможенных органов всех стран Центральной Азии.

Обучение проводил международный эксперт GIZ Джонатан Кох.

Участие в двухдневном семинаре позволило сотрудникам таможенной службы Туркменистана углубить знания о применении искусственного интеллекта в таможенных операциях, получить практические рекомендации по оценке готовности к цифровой трансформации, обменяться опытом с коллегами из стран Центральной Азии, повысить профессиональные компетенции, отмечает источник.