Список документов, подписанных по итогам трёхсторонней встречи Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

По завершении трёхсторонней встречи на высшем уровне с участием Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания ряда важных двусторонних документов, сообщает TDH.

Подписанные документы охватывают широкий спектр направлений сотрудничества и призваны укрепить экономические, транспортные и культурные связи между тремя государствами региона. Среди них:

  • Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о дальнейшем развитии международного авиасообщения;
  • Протокол об установлении побратимских отношений между городом Аркадаг (Туркменистан) и городом Физули (Азербайджанская Республика);
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан по развитию сотрудничества в области судостроения;
  • Протокол по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством транспорта Республики Узбекистан;
  • Соглашение о сотрудничестве между Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана и Акционерным обществом «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества.