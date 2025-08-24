Список документов, подписанных по итогам трёхсторонней встречи Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана
По завершении трёхсторонней встречи на высшем уровне с участием Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания ряда важных двусторонних документов, сообщает TDH.
Подписанные документы охватывают широкий спектр направлений сотрудничества и призваны укрепить экономические, транспортные и культурные связи между тремя государствами региона. Среди них:
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о дальнейшем развитии международного авиасообщения;
- Протокол об установлении побратимских отношений между городом Аркадаг (Туркменистан) и городом Физули (Азербайджанская Республика);
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой морского и речного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан по развитию сотрудничества в области судостроения;
- Протокол по развитию сотрудничества в сфере гражданской авиации между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством транспорта Республики Узбекистан;
- Соглашение о сотрудничестве между Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана и Акционерным обществом «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества.