Список документов, подписанных по итогам трёхсторонней встречи Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

По завершении трёхсторонней встречи на высшем уровне с участием Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания ряда важных двусторонних документов, сообщает TDH.

Подписанные документы охватывают широкий спектр направлений сотрудничества и призваны укрепить экономические, транспортные и культурные связи между тремя государствами региона. Среди них: