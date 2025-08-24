Опубликовано совместное заявление Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

По итогам встречи в Авазе Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева было принято совместное заявление, текст которого мы приводим ниже.

«22 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» (Туркменистан) состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, именуемые в дальнейшем «Стороны».

Стороны, основываясь на исторической и культурной общности братских народов трёх государств, будучи убеждёнными, что дальнейшее развитие и углубление отношений между тремя государствами отвечает коренным интересам их народов и будет способствовать укреплению мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития, подчёркивая общую приверженность дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, экологической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес,подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым принципам и нормам, в том числе закреплённым в Уставе Организации Объединённых Наций, заявляют о нижеследующем:

1. Стороны подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укрепление стратегического партнёрства в духе уз многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки народов своих государств.

Было выражено единое мнение, что дальнейшее развитие трёхстороннего сотрудничества служит обеспечению мира, стабильности и укреплению доверия и взаимопонимания в региональном и глобальном масштабах.

2. Стороны подчеркнули важность поддержания тесных контактов на высшем и высоком уровнях, взаимодействия во внешнеполитической деятельности трёх стран и углубления сотрудничества в области совместного противостояния современным вызовам и угрозам.

3. Стороны согласились продолжить укреплять взаимодействие между их государствами в рамках международных организаций, прежде всего Организации Объединённых Наций, а также других международных и региональных структур.

4. Стороны подчеркнули приоритетный характер дальнейшего расширения и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учёта интересов друг друга.

Стороны выразили общее мнение о необходимости создания благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сотрудничества между их государствами.

Стороны выступили за активизацию практических действий по укреплению транспортной взаимосвязанности, разработку и реализацию совместных проектов, отвечающих интересам народов трёх стран.

5. Стороны уделили внимание развитию производственной и промышленной кооперации и согласились расширять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество путём создания совместных предприятий в текстильной, химической, строительной и других отраслях.

6. Стороны выразили поддержку деятельности, направленной на стимулирование торгово-экономических отношений, и в данном контексте согласились активизировать прямые связи между деловыми кругами своих стран, в том числе через проведение выставок и бизнес-форумов на территориях трёх государств.

Стороны будут уделять приоритетное внимание развитию и расширению сотрудничества между регионами трёх стран путём обмена визитами, проведения совместных мероприятий для укрепления дружбы между народами трёх стран.

7. Стороны, отметив важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области.

8. Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трёх стран, Стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению «Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан» и обратно.

В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трёх стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества.

9. Стороны приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.

10. Стороны также подчеркнули значимость развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.

11. Стороны отметили важность дальнейшего укрепления взаимодействия по вопросам смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, борьбы с экологическими рисками, сохранения биоразнообразия, продвижения общих проектов и программ в сфере охраны окружающей среды, совместных инициатив, отвечающих общим интересам трёх стран в рамках региональных и международных платформ.

12. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув важное значение контактов между соответствующими государственными структурами и общественными объединениями, исследовательскими центрами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации, деятелями культуры и искусства.

Стороны выразили твёрдую убеждённость в необходимости дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами Сторон и их народов».

Источник: ТДХ.