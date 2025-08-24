ЕС поддержал детей с ограниченными возможностями в Туркменистане

Представительство Европейского союза в Туркменистане открыло ежегодную кампанию «Back to school» (Возвращение в школу) благотворительным мероприятием для поддержки семей в трудной жизненной ситуации и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Ашхабаде.

В рамках акции, проходившей в партнерстве с общественными организациями «Кейик Окара» и Центром поддержки людей с инвалидностью Туркменистана, было роздано 50 комплектов школьных принадлежностей детям, готовящимся к новому учебному году.

«Это уже четвертый год подряд, когда мы организуем такое мероприятие», – отметили в представительстве ЕС, подчеркнув приверженность инклюзивному образованию.

Посол ЕС в Туркменистане Беата Пекса лично участвовала в церемонии вручения рюкзаков и школьных наборов. «Образование открывает двери в новые миры, и мы здесь, чтобы помочь вам сделать этот шаг. Эти школьные наборы – это не просто принадлежности, это ваши инструменты для открытий, творчества и роста», – обратилась она к детям.

Праздничную атмосферу мероприятия обеспечило агентство «Ришат», организовавшее развлекательную программу с аниматорами.

Как подчеркивают в представительстве ЕС, подобные инициативы направлены на то, чтобы дать возможность каждому ребенку учиться и развиваться независимо от жизненных обстоятельств.