В аэропорту Дубая запустили систему пограничного контроля с распознаванием лиц

В Международном аэропорту Дубая введена в эксплуатацию новая система пограничного контроля на основе искусственного интеллекта. «ИИ-коридор» позволяет пассажирам проходить верификацию без предъявления паспорта и посадочного талона — достаточно сканирования лица, пишет vc.ru.

Для использования системы необходима предварительная регистрация биометрических данных. В настоящее время технология доступна только в третьем терминале аэропорта для пассажиров, имеющих доступ к залам ожидания первого класса и бизнес-залам.

Процедура прохождения контроля занимает 14 секунд. Коридор может одновременно обслуживать до десяти пассажиров. В случае возникновения подозрений система автоматически направляет уведомления сотрудникам пограничной службы для проведения дополнительных проверок.

Основная цель внедрения новой технологии — повышение пропускной способности аэропорта. В перспективе планируется полностью избавить пассажиров от необходимости ожидания в очередях и использования бумажных документов.