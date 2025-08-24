Ашхабад, Ташкент и Баку договорились содействовать развитию авиасообщения

Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан договорились содействовать дальнейшему развитию авиасообщения, бизнеса и туризма.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трёхсторонней встречи в Национальной туристической зоне «Аваза», подписанном председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президент Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает TDH.

«Стороны также подчеркнули значимость развития авиасообщений, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков», – говорится в сообщении.