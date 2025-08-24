Австралийский банк возвращает уволенных сотрудников после неудачной замены на ИИ

Commonwealth Bank of Australia (CBA) начал восстанавливать сотрудников, уволенных в связи с внедрением системы искусственного интеллекта. Решение принято после судебного разбирательства, инициированного профсоюзом и бывшими работниками, пишет vc.ru.

В июле 2025 года банк сократил 45 специалистов клиентской поддержки, объяснив это внедрением голосового чат-бота в колл-центре. Система была запущена месяцем ранее и предназначалась для приема звонков клиентов и их перенаправления к живым операторам в зависимости от типа обращений.

CBA заявлял, что благодаря новой технологии количество звонков в колл-центр сократилось на 2000 в неделю. Однако уволенные сотрудники совместно с профсоюзом FSU оспорили эти данные в суде по трудовым спорам.

По утверждениям бывших работников, после внедрения чат-бота количество звонков в колл-центре увеличилось, что привело к необходимости сверхурочной работы с привлечением даже менеджеров. Сотрудники также сообщили, что банк параллельно искал специалистов в Индии на освободившиеся должности.

По данным ABC, в 2025 году CBA действительно нанял более 2000 индийских работников, что подтвердил генеральный директор компании Мэтт Комин.

Суд признал правоту профсоюза, после чего банк принес извинения уволенным сотрудникам. Представитель CBA сообщил Bloomberg, что бывшие работники могут вернуться на прежние или новые позиции, а те, кто откажется от возвращения, получат компенсацию. Точное количество сотрудников, воспользовавшихся предложением о восстановлении, пока не раскрывается.