Узбекские детские игрушки впервые представлены в Туркменистане

На выставке-ярмарке «Kids Expo: всё для детей», которая проходит в эти дни в Ашхабаде, узбекская компания Shirintoy представила свою продукцию: детские игрушки.

В интервью газете «Нейтральный Туркменистан» менеджер компании Ильяс Джумаев рассказал, что продукция Shirintoy впервые представлена в Туркменистане.

– Shirintoy специализируется на производстве детских игрушек, и сегодня в нашем ассортименте более ста наименований, — говорит Ильяс Джумаев. – Участие в «Kids Expo: всё для детей» для нашей компании стало по-настоящему важным событием. Наш приезд сюда был обусловлен большой надеждой: познакомиться с рынком, изучить предпочтения юных покупателей и, конечно же, найти партнёров и клиентов. Мы очень рады видеть искренний интерес к детским товарам. Выставка предоставляет прекрасные возможности для диалога и сотрудничества, и мы планируем вернуться сюда в следующем году. Уверены, что именно такие выставки становятся площадкой для налаживания долгосрочных связей. Для нас это начало пути на туркменском рынке, и наша компания искренне надеется, что продукция Shirintoy займёт достойное место в домах туркменских семей.