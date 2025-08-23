Туркменистан принял участие в международном семинаре по проблемам криосферы в Кыргызстане

В Иссык-Кульской области Кыргызстана завершился трёхдневный международный семинар по укреплению регионального сотрудничества в области изучения горных ледников и адаптации к изменению климата. Мероприятие проходило в рамках проекта ЮНЕСКО при поддержке Программы развития ООН и Глобального экологического фонда, сообщает электронная версия газеты «Нейтральный Туркменистан».

В работе семинара приняли участие эксперты из пяти стран Центральной Азии, включая представителей Туркменистана от министерств охраны окружающей среды, сельского хозяйства, образования и Госкомитета водного хозяйства. Участники обсудили влияние изменения климата на состояние горных ледников и возможности усиления мониторинга криосферы в регионе.

Особое внимание было уделено образовательным аспектам подготовки специалистов в области гляциологии, метеорологии и климатологии. Представители девяти университетов и научно-исследовательских институтов региона обсудили вопросы повышения квалификации и привлечения молодых специалистов в эту сферу.

В ходе семинара была представлена субрегиональная программа «Криосфера-2050» и национальные планы действий для каждой страны-участницы. Программа предусматривает создание системы раннего предупреждения о климатических рисках, развитие адаптивного сельского хозяйства и внедрение современных технологий мониторинга.

Участники также посетили Тянь-Шаньский высокогорный научный центр, где проводятся исследования горных экосистем и работает метеостанция с 1948 года. По итогам встречи стороны договорились о расширении научного сотрудничества и реализации совместных проектов в области изучения криосферы.