Транскаспийский международный транспортный маршрут — стратегический фокус форума TIF-2025

В рамках Международного инвестиционного форума Туркменистана TIF-2025, который пройдет 18–19 сентября 2025 года, особое внимание будет уделено развитию и расширению Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) — одного из ключевых логистических коридоров, связывающих страны Центральной Азии с Европой.

ТМТМ представляет собой мультимодальный маршрут, объединяющий железнодорожные, морские и автомобильные перевозки через Каспийское море, что обеспечивает эффективное и быстрое транспортное сообщение между Азией и Европой. Туркменистан расположен на центральном участке данного маршрута и работает над развитием портовых мощностей в Туркменбаши, модернизацией инфраструктуры и оптимизацией торговых процедур для повышения транзитного потенциала.

На форуме TIF-2025 представители государственных органов, международных финансовых институтов и организаций, а также частного сектора обсудят возможности инвестиций и сотрудничества в рамках ТМТМ, включая проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий в логистику и развитию устойчивых цепочек поставок.

Транскаспийский международный транспортный маршрут содействует расширению деловых связей, развитию региональной интеграции и созданию условий для экономического роста и привлечения международных инвестиций.

Для участия и получения дополнительной информации о TIF-2025 можете посетить официальный сайт: www.tif-turkmenistan.com

Контактный телефон: +993 (71) 87-18-14 Email: contact@turkmencongress.com