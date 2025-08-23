Президент Армении посетил мавзолей туркменских эмиров XV века

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил мавзолей туркменских эмиров Гарагоюнлы XV века, расположенный в селе Аргаванд Араратской области. Об этом сообщила пресс-служба посольства Туркменистана в Ереване.

В мероприятии также приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, сотрудники аппарата президента, посол Туркменистана в Армении Мухамметгельды Аязов и сотрудники дипмиссии.

Армянскому лидеру рассказали об исторических ценностях мавзолея, а также проинформировали об этапах и особенностях реставрационных работ, проведенных в этом месте.

Посол Аязов отметил, что культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из важных направлений двусторонних туркмено-армянских отношений.

В начале августа во время рабочего визита в Туркменистан Хачатурян посетил армянскую церковь в Туркменбаши. Храм был освящен в 1905 году, однако в начале 1920-х годов советские власти снесли его купол и превратили здание в производственное помещение. В последние годы туркменские власти предпринимают шаги по сохранению церкви и благоустройству территории, выражая готовность к ее полной реставрации, сообщала пресс-служба Президента Армении.