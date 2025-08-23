Компания BrandFree (РФ): «С гордостью участвуем в выставке Kids Expo в Ашхабаде»

На выставке-ярмарке «Kids Expo: всё для детей», которая проходит в Ашхабаде, представлена продукция российской компании BrandFree. Её представитель Лилия Жирнова в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказала следующее:

– С огромной радостью и гордостью участвуем в Международной выставке-ярмарке «Kids Expo: всё для детей». Компания BrandFree производит экологичные и безопасные средства для дома, призванные упростить жизнь каждой семьи, особенно там, где есть дети. Ассортимент включает порошковый очиститель, пасту, гель, пену, карандаш, «жидкий утюг» и специальные салфетки. Все эти продукты отличаются высокой эффективностью и безопасностью. Средства гипоаллергенны, не содержат хлора и отдушек, что делает их идеальными даже для ухода за вещами младенцев. Уже год работая на туркменском рынке и активно изучая потребности родителей, BrandFree видит в участии в этой выставке важный шаг к укреплению своих позиций.

