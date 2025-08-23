Китай рассматривает закупку 500 самолётов у американского Boeing

Американская авиастроительная компания Boeing находится в завершающей стадии переговоров с Китаем о крупной сделке по продаже до 500 самолётов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным агентства, стороны близки к достижению соглашения, однако продолжают обсуждать детали сделки, включая конкретные модели самолётов, их количество и сроки поставок. Переговоры по этому контракту ведутся уже несколько лет.

Успешное завершение сделки во многом зависит от способности США и Китая преодолеть существующую торговую напряжённость между двумя странами. Представители китайских властей уже начали консультации с местными авиакомпаниями для определения их потребностей в самолётах Boeing.

Источники также сообщают, что параллельно согласовывается аналогичная по масштабам сделка с европейским производителем Airbus, однако официального объявления о ней пока не поступало.

Последний крупный контракт Boeing с Китаем был заключён в ноябре 2017 года во время визита тогдашнего президента США Дональда Трампа. Та сделка предусматривала поставку 300 самолётов общей стоимостью $37 миллиардов.