Гурбангулы Бердымухамедов подарил Мирзиёеву верблюдицу, а Алиеву – ахалтекинского скакуна

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по итогам трехстороннего саммита на Каспийском побережье подарил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву ахалтекинского скакуна по кличке «Тавус», а Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил в дар верблюдицу с верблюжонком, сообщает TDH.

Перед церемонией вручения подарков для участников саммита выступила группа национальных конных игр «Галкыныш». Гости наблюдали за выступлениями джигитов на ахалтекинских скакунах.

В пятницу в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся трехсторонний саммит в формате «Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан». По его итогам стороны приняли совместное заявление.