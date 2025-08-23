Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев обсудили двустороннее сотрудничество

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом для участия в трёхстороннем саммите, сообщает TDH.

Переговоры прошли в формате «один на один», а затем продолжились в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. Стороны отметили, что эффективное сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном основано на прочном фундаменте дружбы и политической воли к наращиванию взаимодействия по всем направлениям.

Участники встречи с удовлетворением подчеркнули, что за последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень.

В пятницу в Авазе на туркменском побережье Каспийского моря состоится трёхсторонний саммит с участием Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана. На повестке дня — вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. По итогам саммита планируется подписание ряда совместных документов.