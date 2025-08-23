В Авазе проходит трёхсторонний саммит Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

В Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря началась трёхсторонняя встреча на высшем уровне с участием Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщает TDH, данное международное событие знаменует выход отношений между странами региона на качественно новый уровень.

«В настоящее время Туркменистан, Азербайджанская Республика и Республика Узбекистан эффективно сотрудничают в различных областях, в том числе в политико-дипломатической сфере, что является главным условием обеспечения всеобщего мира и устойчивого развития в регионе. Организация встречи на высшем уровне между соседними странами на побережье Каспийского моря имеет глубокий смысл. Это также способствует укреплению статуса Национальной туристической зоны «Аваза» как центра проведения важных международных мероприятий», – отмечается в сообщении агентства.

Как сообщалось ранее, на повестке дня саммита в Авазе – вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. По итогам саммита планируется подписание ряда совместных документов.