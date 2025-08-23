Аркадаг и азербайджанский Физули стали городами-побратимами

Туркменский город Аркадаг и азербайджанский город Физули установили побратимские отношения. Соответствующий протокол был подписан в рамках церемонии подписания двусторонних документов, состоявшейся по окончании трёхсторонней встречи на высшем уровне Туркменистана, Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан, сообщает TDH.

Церемония подписания прошла с участием Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Помимо протокола о побратимстве городов, были заключены соглашения в сферах транспорта, авиации и торговли. В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой «Türkmenhowaýollary» и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о развитии международного авиасообщения, а также документы о сотрудничестве в области судостроения, гражданской авиации и транспортно-логистического взаимодействия с участием Узбекистана.

Особое внимание было уделено развитию торгово-экономических связей – подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржей.

По итогам трёхсторонней встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приняли Совместное заявление трех государств.

В документе подчеркивается, что дальнейшее развитие трёхстороннего сотрудничества будет способствовать обеспечению мира и стабильности, укреплению доверия и взаимопонимания как в региональном, так и в глобальном масштабе.