Швейная фабрика северного региона Туркменистана вносит вклад в подготовку к учебному году

Свой вклад в насыщение школьных ярмарок качественной продукцией вносят мастерицы Дашогузской швейной фабрики «Чепер». Для учащихся общеобразовательных школ ими изготовлена большая партия различной одежды, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Школьные платья и форменные пиджаки для девочек, униформа для уроков труда, рюкзаки для спортивной формы благодаря прочности и экологичности используемых материалов пользуются у покупателей высоким спросом.

Сегодня фабрика является одним из крупных поставщиков внутреннего рынка страны. Здесь производят десятки видов одежды, постельного белья и домашнего текстиля.

В этом году фабрика планирует пошить различных изделий на сумму свыше 20 млн манатов, отмечает источник.