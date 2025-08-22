Турция упростила процедуру подачи заявлений на студенческие визы для граждан Туркменистана

Турецкий визовый центр Gateway International объявил об изменениях в процедуре подачи заявлений на студенческие визы для граждан Туркменистана, вступающих в силу с 20 августа 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте центра.

Согласно новым правилам, граждане Туркменистана, желающие получить студенческую визу, могут подавать заявления без предварительной записи. Основным условием является предоставление документа о зачислении в учебное заведение или студенческого билета.

Как сообщает Gateway International, решение было принято «в связи с резким увеличением числа заявителей из Туркменистана на получение студенческих виз». Новая процедура направлена на предотвращение возможных затруднений и ускорение процесса оформления документов.

При наличии всех необходимых документов граждане Туркменистана могут обратиться в визовый центр без предварительной записи на приём. Это существенно упрощает процедуру для туркменских студентов, планирующих обучение в турецких учебных заведениях.

Для получения дополнительной информации заявители могут обращаться по электронной почте helpline.turkmenistan@gateway.com.tr или через официальные социальные сети центра.