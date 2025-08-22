Туркменские каратисты завоевали 24 медали на Кубке Центральной Азии

С 18 по 20 августа в Ташкенте прошел Кубок Центральной Азии по киокушинкай карате, где сборная команда Туркменистана продемонстрировала отличные результаты.

Туркменские спортсмены завоевали в общей сложности 24 медали: 6 золотых, 4 серебряных и 14 бронзовых наград. Особенно успешно выступили молодые каратисты в дисциплине кумите.

Золотые медали завоевали шестеро туркменских спортсменов. Мейлис Пашакулиев стал чемпионом в возрастной группе +18 лет в категории +80 кг. Медине Данатарова победила среди 14-15-летних спортсменок в категории до 60 кг. Гулширин Оразмурадова завоевала золото в возрастной группе +18 лет в категории +65 кг, а Айимжан Султанова — в той же возрастной группе в категории до 65 кг. Сулейман Агамедов стал чемпионом среди 16-17-летних в категории до 60 кг, а Сейран Потаров победил в возрастной группе +45 лет в категории до 85 кг.

Серебряными призерами стали четверо туркменских каратистов: Кумуш Генжэева (12-13 лет, до 45 кг), Шахзада Менглиева (16-17 лет, до 45 кг), Айнур Нуржанова (14-15 лет, до 50 кг) и Алимердан Искандеров (6-7 лет, до 25 кг).

В соревновании приняли участие около 550 спортсменов из восьми стран: Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана, Туркменистана, Афганистана, Бахрейна и Кувейта.

Туркменскую сборную представляли каратисты из различных учебных заведений страны, включая школы Ашхабада, Ахалского, Марыйского и Дашогузского велаятов, а также студенты высших учебных заведений.