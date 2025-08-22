Туркменистан и Таджикистан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Посол Туркменистана в Душанбе Аймырат Гочмырадов провел встречу с председателем Маджлиси намояндагон (нижней палаты) парламента Таджикистана Файзали Идизода. Об этом сообщает пресс-служба посольства Туркменистана.

Главной темой переговоров стало развитие межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Стороны отметили, что взаимодействие последовательно расширяется благодаря созидательным инициативам Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Особое внимание было уделено итогам Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая прошла 4-8 августа в туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Мероприятие стало значимой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития.

Туркменская сторона выразила признательность за активное участие таджикских парламентариев в работе конференции, включая Парламентский форум. Это, по мнению собеседников, способствовало укреплению межпарламентского взаимодействия и углублению двусторонних связей.

Участники встречи подчеркнули, что развитие межпарламентского диалога позволяет обмениваться опытом, вырабатывать согласованные позиции по региональным и международным вопросам, а также поддерживать конструктивные инициативы на международной арене.

Стороны подтвердили готовность продолжать активную работу по расширению сотрудничества в рамках парламентских механизмов, в том числе через участие в деятельности Межпарламентского союза и групп дружбы.