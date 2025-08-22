Туркменистан и Марий Эл обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев провел встречу с руководством предприятий-экспортеров Республики Марий Эл для обсуждения перспектив развития торгово-экономического сотрудничества с туркменскими партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе представительства МИД России в Йошкар-Оле.

В переговорах приняли участие представители ООО Торговый дом «Росхолод», ООО Производственная компания холодильного оборудования «Интерколд» и ООО «Казанское». Основной темой встречи стало установление торгово-экономических связей с предприятиями Туркменистана.

Справка

Республика Марий Эл – субъект Российской Федерации, расположенный в Приволжском федеральном округе. Столица – город Йошкар-Ола. Регион граничит с Нижегородской, Кировской областями, Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.