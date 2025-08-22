Посол Машалов пригласил Председателя Сената Малайзии посетить Туркменистан

21 августа, посол Туркменистана в Малайзии М. Машалов в здании Парламента Малайзии в Куала-Лумпуре провел переговоры с Председателем Сената Малайзии, сенатором Дато Авангом Беме бин Авангом Али Басахи. В центре обсуждения находились вопросы текущего состояния и перспектив межпарламентских отношений между двумя государствами, сообщила Turkmenportal пресс-служба туркменского посольства.

Участники встречи подчеркнули важную роль межпарламентского сотрудничества в укреплении политико-дипломатических связей. Особое внимание было уделено необходимости активизации деятельности туркмено-малайзийских парламентских групп дружбы Меджлиса Туркменистана и Парламента Малайзии.

Стороны рассмотрели возможности организации взаимных визитов парламентариев и проведения совместных заседаний групп дружбы. В ходе переговоров туркменский посол пригласил председателя малайзийского Сената посетить Туркменистан.

Участники встречи отметили высокий уровень дружественных отношений между Туркменистаном и Малайзией и выразили готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе.