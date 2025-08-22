ЕС передал Туркменистану автомобили для кинологов на 205 тысяч евро

Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, передала Государственной пограничной службе Туркменистана два специализированных автомобиля для кинологической службы стоимостью 205 130,44 евро. Церемония передачи состоялась 20 августа, об этом сообщается на сайте bomca-eu.org.

Автомобили предназначены для перевозки кинологов и служебных собак, что повысит мобильность и эффективность работы кинологических подразделений. Один автомобиль будет использоваться в Центральном кинологическом центре в Ашхабаде, второй — в Конно-кинологическом учебном центре Школы подготовки сержантов и специалистов в Мары.

На церемонии передачи посол ЕС в Туркменистане Беата Пекса отметила долгосрочное партнерство между Европейским союзом и Туркменистаном в области управления границами. Она подчеркнула приверженность ЕС сотрудничеству с государствами Центральной Азии в рамках программы БОМКА 10.

Начальник Кинологической службы Туркменистана Довлетмырат Гуртлыев выразил благодарность за предоставленную технику, отметив, что автомобили существенно повысят готовность кинологических подразделений по всей стране. Он подчеркнул эффективность сотрудничества в укреплении кинологических служб пограничных и таможенных органов региона.

Данная помощь предоставлена в рамках компонента программы «Повышение потенциала в области раскрытия нарушений», направленного на поддержку правоохранительных органов в проведении расследований.