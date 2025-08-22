В России мессенджер Max станет обязательным для предустановки на смартфоны

С 1 сентября 2025 года мессенджер Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, пишет vc.ru.

Max заменит в этом списке «VK Мессенджер», который был обязательным для предустановки с 2023 года. Согласно заявлению правительства, на базе Max будет работать «многофункциональный сервис обмена информацией», обеспечивающий безопасное общение и доступ к цифровым сервисам от государства и бизнеса.

Одновременно с 1 сентября магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с iOS и HyperOS. Ранее он был доступен только на Android-устройствах.

Кроме того, с 1 января 2026 года к списку обязательных программ добавится «Лайм HD TV» для телевизоров со Smart TV.