В Ашхабаде создан новый женский футбольный клуб Kerwen

В столице Туркменистана создан новый женский футбольный клуб Kerwen, в состав которого вошли как опытные футболистки из женской национальной сборной страны, так и перспективные игроки из молодежной и юношеской команд.

«С огромной гордостью и волнением мы объявляем об открытии нового женского футбольного клуба Kerwen, базирующегося в самом сердце Туркменистана», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Тренерский штаб клуба возглавила Мария Пономарева (главный тренер), ее помощниками стали Евгения Спирина и Кристина Науменко (тренер по физической подготовке).

Техническим спонсором нового клуба выступает официальный дистрибьютор испанского спортивного бренда Joma в Туркменистане.

«Наша цель – развивать женский футбол, вдохновлять молодое поколение и громко заявить о себе не только на национальной, но и на международной арене», – отмечается в сообщении пресс-службы клуба.