В Авазе пройдет трехсторонний саммит Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана

В Национальной туристической зоне «Аваза» 22 августа состоится саммит в формате «Туркменистан – Азербайджан – Узбекистан».

По приглашению Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова с рабочим визитом в Туркменистан прибудут Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, участники рассмотрят вопросы развития и углубления многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и гуманитарной сферах. По итогам саммита предусматривается подписание ряда совместных документов.