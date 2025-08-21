Узбекистан предложил создать туристическое кольцо с участием Туркменистана и Казахстана

Узбекистан предложил создать новое туристическое кольцо с локациями в трех странах Центральной Азии для привлечения зарубежных туристов, предпочитающих посещать сразу несколько государств региона. Об этом сообщил комитет по развитию туризма Узбекистана, передает РИА Новости.

«Нами разработан туристический маршрут-кольцо по локациям сразу в трех странах Центральной Азии – Узбекистане, Туркменистане и Казахстане. Это позволит расширить возможности посещения нашего региона иностранными туристами», – говорится в сообщении.

Инициатива в настоящее время прорабатывается с туристическими ведомствами и компаниями Туркменистана и Казахстана.

Согласно данным комитета, в маршрутную сеть включены 16 объектов, имеющих статус памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объектов национального и регионального значения.

Путешественникам предлагается пройти по следам Великого шелкового пути, посетив древние города: Мерв в Туркменистане, Ургенч, Хиву и Эллик-Калу в Узбекистане, Отрар, Тарас и Сайрам в Казахстане.

Эти территории известны развитой системой этнотуризма, ремесел, гастрономическими традициями, разнообразными природными ландшафтами – от пустынь и степей до горных хребтов и рек, добавили в комитете по развитию туризма.