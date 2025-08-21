Узбекистан получил первую партию племенных овец из Монголии

Международный аэропорт «Навои» принял исторический груз — первую партию из 1000 племенных овец породы «Баяд» из Монголии. Доставка стала началом реализации масштабного двустороннего соглашения в сфере животноводства, достигнутого на высшем уровне между двумя странами.

Специализированная грузовая авиакомпания «КАП Кей Джи» из Кыргызстана осуществила перевозку живого груза общим весом 37 тонн. Это первый из серии запланированных рейсов — до конца октября планируется выполнить 60 авиарейсов для доставки 50 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Согласно амбициозным планам проекта, аналогичное количество животных будет перевезено в ноябре и декабре, что позволит достичь цели в 100 тысяч голов до конца текущего года. В долгосрочной перспективе к 2029 году численность монгольских овец и коз в Узбекистане должна достичь 1 миллиона голов.

Соглашение о поставках было подписано в июне этого года в рамках встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, что подчеркивает стратегическое значение проекта для развития двусторонних отношений.

Сотрудничество носит взаимовыгодный характер — обратными рейсами планируется организовать 123 грузовые авиаперевозки узбекских фруктов и овощей в Монголию. Все логистические операции будут координироваться через международный аэропорт Навои, который обеспечит техническую поддержку проекта с привлечением квалифицированных специалистов.