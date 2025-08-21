Туркменистан принял участие в очередном заседании Совета постпредов стран СНГ

В штаб-квартире СНГ в Минске 19 августа состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

Постоянный представитель Туркменистана при СНГ Назаргулы Шагулыев принял участие в заседании в качестве сопредседателя Совета.

На встрече постпреды сформировали проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится 29 сентября в Минске. Главы делегаций рассмотрят широкий спектр тем, включающих научно-технологическое сотрудничество, вопросы цифровизации различных отраслей экономики, обсудят стратегию экономического развития СНГ на ближайшие пять лет.

Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут 9 и 10 октября в Душанбе. Ожидается, что на саммите состоится обмен мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, будет рассмотрена работа Комиссии по правам человека в части развития сотрудничества в правозащитной сфере.

Кроме того, главам государств будет предложено принять ряд совместных заявлений – в связи с 40-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, по случаю 80-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, по правоохранительной тематике.

Планируется, что следующее заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества состоится 16 сентября, отмечает источник.