Солнце выбросило крупный протуберанец

20 августа российские ученые зафиксировали один из крупнейших за последние годы солнечных протуберанцев. Выброс произошел утром вблизи южного полюса Солнца, сообщают лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, об этом пишет gazeta.ru.

Размеры выброшенной массы в определенный момент превысили диаметр Солнца. По предварительным оценкам исследователей, основная часть протуберанца пройдет мимо Земли.

Ученые отмечают, что остатки горячего вещества еще несколько часов будут падать на солнечную поверхность в виде «огненного дождя», однако основная масса выброса окончательно покинула атмосферу звезды.

Протуберанцы возникают из-за солнечной активности, которая создает на поверхности звезды смерчи и вихри. Согласно прогнозам, активность Солнца, достигшая пика в 2025 году, будет снижаться в течение четырех лет.