Новый посол ФРГ в Исламабаде посетила посольство Туркменистана

Новый посол Федеративной Республики Германия в Пакистане г-жа Ина Лепель 18 августа посетила посольство Туркменистана в Исламабаде, где встретилась с послом Атаджаном Мовламовым.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства, стороны выразили приверженность обеспечению стабильности, укреплению мира и расширению регионального сотрудничества.

Туркменский дипломат проинформировал г-жу Ину Лепель об инфраструктурных и энергетических проектах, инициированных Туркменистаном при участии Пакистана и Афганистана, подчеркнув их потенциал для содействия экономическому росту и региональному взаимодействию.

Ина Лепель признала стратегическую важность этих инициатив и отметила, что немецкие компании активно изучают возможности внести свой вклад в их реализацию.

Встреча завершилась взаимным выражением заинтересованности в дальнейшем укреплении двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества между Туркменистаном и Германией, отмечает источник.