Гол ударом «ножницами» принес «Ашхабаду» победу над «Копетдагом» в чемпионате Туркменистана

Футбольный клуб «Ашхабад» в гостях одержал победу над «Копетдагом» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Туркменистана среди команд Высшей лиги.

Встреча состоялась во вторник на стадионе «Копетдаг». Единственный гол в поединке забил на 62-й минуте полузащитник «Ашхабада» Бегмурат Байов эффектным ударом боковыми «ножницами».

После этой победы «Ашхабад» занимает 6-е место в турнирной таблице Высшей лиги с 17 очками. «Копетдаг» располагается на 8-й позиции, имея в активе 10 очков.

В других матчах тура «Аркадаг» разгромил на выезде «Шагадам» со счетом 4:1, а «Небитчи» в домашнем матче минимально обыграл «Мерв» – 1:0.

Заключительный поединок 18-го тура пройдет в среду: «Ахал» примет «Алтын Асыр» на стадионе «Ниса». Начало встречи в 17:45. В случае победы «Алтын Асыр» сравняется по очкам с «Ахалом», однако у последнего останется матч в запасе.