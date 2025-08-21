Глава МИД Туркменистана провел встречу с Марко Рубио

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и госсекретарь США, исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, во время встречи госсекретарь Рубио подтвердил приверженность США продолжению работы с Туркменистаном в целях расширения экономических и торговых связей.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения региональной интеграции посредством дипломатической платформы C5+1, а также укрепления региональной безопасности, подчеркнул Пиготт.