В Марыйском велаяте построят завод по переработке сахарной свёклы

Государственное объединение пищевой промышленности Туркменистана объявило международный тендер на строительство завода по переработке сахарной свёклы в Марыйском велаяте. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Согласно тендерной документации, предприятие будет иметь мощность переработки 224 тыс. тонн сахарной свёклы в год и обеспечит производство сахара-песка, соответствующего международным стандартам качества.

Тендерные предложения принимаются в течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования объявления в газете. Потенциальные участники тендера могут получить техническое задание и форму заявки по адресу: г. Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 92 (кабинеты А328, В315).

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 44-75-15, 44-75-03.