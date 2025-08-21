В Астрахани покажут совместный туркмено-узбекский фильм «Махтумкули Фраги»

На полях Х Каспийского медиафорума в Астрахани состоится открытый кинопоказ художественного фильма совместного производства Узбекистана и Туркменистана «Махтумкули Фраги».

Также в программе кинопоказов — документальные фильмы и семейная комедия «Испытание аулом», сообщается на сайте МФГС.

Х Каспийский медиафорум состоится 22 августа. Ожидается, что в нем примут участие представители органов власти, журналисты, блогеры, эксперты, учёные и руководители общественных организаций стран региона. Главная тема форума «История Каспия: от прошлого к будущему».

Собравшиеся обсудят взаимосвязь исторических событий и новых геополитических реалий, актуальные проблемы и возможности, которые открываются перед Россией и дружественными странами, а также роль медиа в укреплении сотрудничества и взаимопонимания между странами Прикаспия.

В рамках форума состоится вручение наград победителям ежегодного международного конкурса журналистских работ «Каспий без границ».