Аркадаг станет примером «умного» и экологичного урбанизма на форуме TIF-2025

На Международном инвестиционном форуме TIF-2025, который пройдет 18–19 сентября в Ашхабаде, ключевой темой станет устойчивое градостроительство. Город Аркадаг будет представлен как передовой пример экологически ориентированного урбанистического проекта в регионе Центральной Азии.

Аркадаг — первый в Туркменистане «умный» город, построенный с нуля с учетом современных принципов устойчивого развития. В его инфраструктуре применены энергоэффективные технологии, цифровые системы управления, автоматизированное освещение, решения для «умного» транспорта и безопасности. Особое внимание уделено снижению углеродного следа: от использования солнечной энергии до создания сети зарядных станций и электробусов.

Опыт города Аркадага рассматривается как практическая реализация положений «Новой городской повестки дня», принятой на конференции Хабитат III. На форуме состоится панельная дискуссия с участием международных экспертов, представителей девелоперских компаний и финансовых институтов, где будут обсуждены возможности масштабирования подобных решений для всего региона.

Организаторы форума отмечают, что TIF-2025 станет площадкой для обмена опытом и обсуждения перспектив международного сотрудничества в сфере устойчивой урбанистики и «зелёной» инфраструктуры.

