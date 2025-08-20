Юная художница из Туркменистана завоевала Гран-при конкурса ТЮРКСОЙ

В Казахстане, в культурной столице тюркского мира 2025 года — городе Актау прошло торжественное награждение победителей международного конкурса юных художников, посвящённого традиционным играм детей тюркских народов, сообщает ussatnews.com.

Гран-при конкурса завоевала юная художница из Туркменистана Бибинамат Аширова. Туркменистанцы также оказались и в числе призеров: Айсель Семендерова заняла 2 место и Вепа Гельдымухаммедов — 3 место.

Победители были награждены дипломами и ценными подарками от ТЮРКСОЙ и властей города Актау.

Юные художники из 6 стран представили на конкурс около 2000 работ, отмечает источник.